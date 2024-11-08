Ворскла бореться за виживання: Максимов – про перемогу над Чорноморцем

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував перемогу над Чорноморцем в 13-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що його команда бореться за виживання.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

"Ми розуміли, що у нас зовсім інший чемпіонат – ми боремось за виживання. Сьогодні, як кажуть, була гра за 6 очок. Хлопці старались. Найголовніше, що вони б'ються. Десь нам не пощастило з Вересом – на останніх хвилинах пропустили, зіграли 2:2, з Колосом – самі собі забили. Сьогодні фарт повернувся.



Я хлопцям дуже дякую за їхні старання, за їхню ситуацію в турнірній таблиці. Тільки подяка. Я боявся, щоб ми на останніх хвилинах не пропустили гол, бо коли ведеш, команда сідає на своїй половині поля і хоче втримати рахунок.



У нас в першому таймі було багато моментів, а ми жодного удару не зробили. Все хотіли якось завести в карний, якийсь п'ятачок – ми ж не в хокей граємо. З Колосом теж 0 ударів по воротах. Я не розумію – треба бити по воротах, тоді прийдуть голи", – сказав Максимов.