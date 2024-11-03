Колос завдяки помилці Хрипчука здолав Ворсклу в 12 турі УПЛ

Полтавська Ворскла вдома поступилась ковалівському Колосу у 12 турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Колос зміг використати провал в обороні полтавців в середині другого тайму. 20-річний оборонець Ворскли Даниїл Хрипчук втратив м'яч перед власним штрафним майданчиком, чим одразу скористався нападник гостей Джованні Болівар, який викотив його на порожні ворота на Антона Салабая (0:1).

Ворскла активізувалася після пропущеного голу, водночас Колос намагався зловити суперника на контратаках. Проте надалі команди м'ячів не забивали.

Ковалівці завдяки перемозі набрали 12 очок та піднялися на 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Ворскла з 10 балами посідає 13-ту сходинку.

Чемпіонат України – УПЛ

3 листопада, 12 тур

Ворскла (Полтава) – Колос (Ковалівка) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 69 Салабай

Ворскла: Ісенко, Бацула, Гучек, Хрипчук (Ізотов, 89'), Крупський, Корнієнко (Нестеренко, 46'), Челядін, Скляр, Кане, Ковталюк (Ндукве, 46'), Ієде

Колос: Пахолюк, Козік, Бондаренко, Краснічі, Поправка, Демченко, Оріховський – Велетень (Алефіренко, 74'), Дієго (Салабай, 58'), Третьяков (Гусол, 74'), Болівар (Безбородько, 88')

Попередження: Корнієнко (13'), Крупський (30') – Дієго (36'), Поправка (47'), Краснічі (66')

Ворскла у наступному турі зустрінеться з Чорноморцем, їх матч відбудеться 8 листопада. Колос наступного дня прийме Кривбас.

Напередодні Карпати розгромили Лівий берег, а Шахтар мінімально переміг Чорноморець.