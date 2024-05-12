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Максимов: Усі розчаровані поразкою від Олександрії

— 12 травня, 19:45
Максимов: Усі розчаровані поразкою від Олександрії

Гравці СК Дніпро-1 розчаровані поразкою від Олександрії у 28 турі чемпіонату України (0:1).

Про це розповів головний тренер дніпрян Юрій Максимов клубній пресслужбі.

"Намагалися більше тримати м’яч і діяти через короткий пас. У першому таймі грали проти вітру і треба було десь довгими передачами виходити з оборони, але грали через короткі передачі. Це і призвело до гола, який ми пропустили.
Один удар за матч? Тут є питання. Будемо все це розбирати й тренуватися.
Що зараз скажеш? Вони усі розчаровані, як і я, так що казати нічого", — сказав Максимов.

Нагадаємо, після поразки від Олександрії дніпряни втратили будь-які шанси на бронзові медалі чемпіонату України. Наступний матч команда зіграє 19 травня проти Шахтаря, який напередодні оформив 15-те чемпіонство в історії клубу.

Юрій Максимов Олександрія СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ

Юрій Максимов

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