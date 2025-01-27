Радію його прогресу: Максимов – про трансфер Крупського

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов заявив, що захисник Ілля Крупський самостійно ухвалив рішення перейти у харківський Металіст 1925, попри інтерес донецького Шахтаря.

Цитує тренера Sport-express.ua.

"Остаточне рішення ухвалив Ілля. Як вже повідомлялося, в нас було дві пропозиції: від Шахтаря та Металіста 1925. Обидва клуби давали однакову суму. Було запрошення і від американського клубу. Крупський приходив, радився зі мною. Стосовно США я висловив побоювання, що переїзд туди може негативно вплинути на його перспективи у збірній України. А його головним бажанням було мати ігрову практику. Виходячи з цього, Ілля і ухвалив рішення", – розповів тренер.

Також Максимов підтвердив інформацію, що гравець буде грати за полтавський клуб до завершення поточного сезону

"Для мене як для тренера зараз добре, що настала визначеність, і можу розраховувати на Крупського, який допоможе нам у важкий час. Він – вихованець Ворскли. Пам’ятаю, як випустив його 17-річного у матчі проти Динамо. Дуже радію, що він прогресує", – зазначив Максимов.

Нагадаємо, Ілля увійшов до десятки найкращих атакувальних правих захисників світу віком до 21 року. На нього також претендувало київське Динамо.