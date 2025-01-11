Металіст 1925 підписав нігерійського форварда

Нігерійський нападник албанського клубу Партизані Крістіан Мба став гравцем Металіста 1925.

Як повідомила пресслужба клубу, 25-річний гравець підписав контракт до середини 2029 року.

За даними порталу Transfermarkt, сума угоди склала 250 тисяч євро. Ринкова вартість футболіста – 300 тисяч євро.

У поточному сезоні Мба зіграв за Партизані 21 матч, зумівши забити 5 голів.

Раніше стало відомо, що лідер полтавської Ворскли та захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський вирішив перейти у харківський Металіст 1925.