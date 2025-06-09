Ворскла йде шляхом СК Дніпро-1: Максимов – про майбутнє клубу
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов не розуміє, що буде з командою у Першій лізі.
Цитує тренера "Футбол 24".
"Ситуація дуже дивна: в клубі ніхто нічого не знає. Щось схоже відбувалося в Дніпрі-1 перед його зникненням.
Чи заявиться команда на сезон Першої ліги? Я не можу сказати, що буде з клубом. Там ніхто нічого не знає, всі чекають рішення президента Костянтина Жеваго. Можемо тільки гадати. Але якщо проводити аналогії, то ситуація схожа на ту, що була перед зникненням Дніпра-1", – розповів він.
Тренер не знає, які плани на клуб у його власників та вважає, що полтавський колектив може повторити шлях СК Дніпро-1, який раптово припинив існування.
"Треба знати, які плани у власника стосовно команди та її завдань на майбутнє, хто з футболістів залишається, адже через заборону трансферів нам доведеться обходитися обмеженим колом футболістів. Але я в це слабо вірю. Прикро, та Ворскла йде шляхом Дніпра", – сказав Максимов.
Раніше повідомлялося, що Ворскла може відмовитися від участі у Першій лізі та втратити професійний статус.