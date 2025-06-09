Ворскла йде шляхом СК Дніпро-1: Максимов – про майбутнє клубу

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов не розуміє, що буде з командою у Першій лізі.

Цитує тренера "Футбол 24".

"Ситуація дуже дивна: в клубі ніхто нічого не знає. Щось схоже відбувалося в Дніпрі-1 перед його зникненням.

Чи заявиться команда на сезон Першої ліги? Я не можу сказати, що буде з клубом. Там ніхто нічого не знає, всі чекають рішення президента Костянтина Жеваго. Можемо тільки гадати. Але якщо проводити аналогії, то ситуація схожа на ту, що була перед зникненням Дніпра-1", – розповів він.