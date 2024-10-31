Максимов: Не було ВАР, на таку зустріч нікого не було

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов погодився з тим, що головний арбітр кубкового матчу з Динамо "посвистував" у бік суперника.

Про це він сказав на післяматчевій пресконференції, відповідаючи на репліку журналіста про те, що вболівальники були обурені суддівством.

"Коли ви бачите, ми теж бачимо. Не було ВАР, на таку зустріч нікого не було. Суддя приймав рішення, і ми вже не нічого не можемо поміняти", – сказав Максимов.

Нагадаємо, Ворскла забила першою, але майже відразу пропустила з сумнівного пенальті. Також наприкінці основного часу було кілька моментів, при яких полтавці апелювали до арбітра щодо одинадцятиметрового у ворота Динамо.

Роботою суддів залишився невдоволений і Віктор Корнієнко. На думку захисника Ворскли, у всіх неоднозначних епізодах арбітр приймав рішення на користь киян.