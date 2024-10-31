Гравець Ворскли поскаржився на суддівство у матчі з Динамо

Фланговий захисник Ворскли Віктор Корнієнко зізнався, що він незадоволений роботою суддів у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти Динамо Київ.

Гравця цитує FootballHub.

"Думаю, що у двох моментах можна було переглянути VAR на предмет пенальті. У першому таймі все було 50 на 50 за моментами, але свистіли лише у наш бік. Так не можна. Якщо ти так судиш, то знайди момент і свисни в інший бік. Не хочу більше говорити про суддівство.

Гол у овертаймі? У Динамо є два рівноцінні склади, і вони можуть випускати рівноцінних футболістів на будь-яку позицію. У нас багато травмованих. Бракує людей, які можуть вийти та посилити. Хоча навіть так ми могли забивати. Дуже прикро програвати такі матчі, коли ми могли виграти", – заявив Корнієнко.