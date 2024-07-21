Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Максимов: Поки стану блогером, потім аналітиком, і закінчу курси PASS

Игорь Чернявский — 21 липня, 15:17
Максимов: Поки стану блогером, потім аналітиком, і закінчу курси PASS

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов пожартував, що планує розпочати кар’єру блогера.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport Arena.

"Я зараз перебуваю вдома, у Києві, на дачі. Я недавно купив маленьке цуценя та його треную. Німецьку мову я знаю. А ще знаю три інші язики – заливний, яловичиний та свинячий.

А взагалі надзвичайно прикро, що Дніпро-1 зникає. І це все відбувається у мільйонному місті, де є величезні футбольні традиції. Зрозуміло, що всіх причин зникнення футбольного клубу ми не знаємо, але на це, мабуть, є причини. А життя, зокрема футбольне, триває.

Які мої найближчі плани? Напевно, поки стану блогером. Потім аналітиком. Потім, мабуть, закінчу курси PASS, щоб мати змогу працювати головним тренером", – сказав Максимов.

Нагадаємо, за словами Юрія, у Дніпрі-1 залишилося 3 співробітники. Втім, він пожартував, що збере команду з 7 гравців, до якої увійдуть Євген Селезньов та члени тренерського штабу.

Цікаво, що окрім Дніпра-1, припинити існування може ще одна команда, яку тренував Максимов.

Юрій Максимов СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ

Юрій Максимов

Максимов: Знайдемо сім гравців, щоб розпочати офіційний матч
Вперше про це чую: Максимов прокоментував чутки про перехід у Чорноморець
Світло в кінці тунелю: Дніпро-1 веде переговори з двома інвесторами
Максимов може очолити клуб УПЛ
Стало відомо, хто тренуватиме Дніпро-1 у наступному сезоні

Останні новини