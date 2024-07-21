Максимов: Знайдемо сім гравців, щоб розпочати офіційний матч
Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов пожартував про те, що клубу вдасться знайти 7 гравців, щоб мати змогу вийти на офіційний матч.
Про це він розповів у інтерв’ю Sport Arena.
"Наскільки я знаю, що 15 липня звільнили практично всіх співробітників, футболістів і весь персонал бази. Станом на 21 липня у штаті клубу залишилося всього три співробітники: головний тренер Юрій Максимов, директор клубу Антон Фурсов та бухгалтер. Тепер ми можемо утрьох зіграти у відому карткову гру – космічний рамс. Це гра в карти мого дитинства.
А щодо футболу, то ми можемо ще покликати Євгена Селезньова, Миколу Іщенка, Сергія Ревута, Миколу Медіна та Андрія Полуніна. Скільки потрібно гравців, щоб розпочати офіційний матч – сім? Ми їх знайдемо", – сказав Максимов.
Нагадаємо, Дніпро-1 знявся з УПЛ. Завтра, 22 липня, виконавчий комітет Української асоціації футболу вирішить питання щодо заміни дніпровського клубу. Розглядаються два варіанти розвитку подій.