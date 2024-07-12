В УЄФА мали рацію: Таловєров назвав справжнє місце свого народження

Захисник ЛАСКа та збірної України Максим Таловєров пояснив ситуацію зі своїм місцем народження.

Про це оборонець розповів у коментарі УАФ.

Раніше УЄФА на своєму сайті вказала, що країною народження гравця "синьо-жовтих" із Донецька є Росія. Однак згодом виправила свою помилку.

"Я народився в Нальчику — це Росія. Там грав мій батько. Проте вже за декілька місяців ми всією сім'єю переїхали в український Донецьк. Тому вважаю, що це лише формальність, що я маю свідоцтво про народження там. Стосовно вікіпедії, де написано, що я народився у Донецьку. Це пов'язано з тим, що я завжди казав, що я з Донецька", — сказав Таловєров.

Максим Таловєров провів 4 матчі за збірну України, 1 з яких на Євро-2024. Наразі гравець разом з Олімпійською командою готується до Ігор в Парижі-2024.