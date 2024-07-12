Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

В УЄФА мали рацію: Таловєров назвав справжнє місце свого народження

Олександр Булава — 12 липня, 19:24
В УЄФА мали рацію: Таловєров назвав справжнє місце свого народження

Захисник ЛАСКа та збірної України Максим Таловєров пояснив ситуацію зі своїм місцем народження.

Про це оборонець розповів у коментарі УАФ.

Раніше УЄФА на своєму сайті вказала, що країною народження гравця "синьо-жовтих" із Донецька є Росія. Однак згодом виправила свою помилку.

"Я народився в Нальчику — це Росія. Там грав мій батько. Проте вже за декілька місяців ми всією сім'єю переїхали в український Донецьк. Тому вважаю, що це лише формальність, що я маю свідоцтво про народження там.

Стосовно вікіпедії, де написано, що я народився у Донецьку. Це пов'язано з тим, що я завжди казав, що я з Донецька", — сказав Таловєров.

Максим Таловєров провів 4 матчі за збірну України, 1 з яких на Євро-2024. Наразі гравець разом з Олімпійською командою готується до Ігор в Парижі-2024.

Максим Таловєров

Максим Таловєров

УАФ звернулась до УЄФА через скандал із місцем народження Таловєрова
УЄФА змінила країну народження Таловєрова з Росії на Україну
Таловєров: Ми робимо все, люди в інших країнах не забували про війну
Судаков: Якщо нікого не будемо боятися, то в нас є великі шанси на позитивний результат
Сутичка з історією та питання стратегічної важливості. Головні інтриги виступу збірної України на Євро-2024

Останні новини