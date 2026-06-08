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Хлань погодив контракт із польським клубом – ЗМІ

Сергій Шаховець — 8 червня 2026, 15:13
Хлань погодив контракт із польським клубом – ЗМІ
Максим Хлань
instagram.com/max.khlan/

Український вінгер Максим Хлань може продовжити кар'єру в польському Відзеві.

Про це повідомляє Meczyki.

Відзев влітку планує підписати двох зірок Гурніка Забже – Патріка Геллебранда та Максима Хланя. У контракті українця прописана клаусула у розмірі трьох мільйонів євро, яку Відзев готовий виплатити.

Зазначається, що Хлань уже погодив умови особистого контракту з клубом із Лодзя.

У минулому сезоні Максим Хлань був одним із ключових гравців Гурніка. 23-річний вінгер зіграв 32 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 6 асистів. Разом з "трикольоровими" Максим здобув Кубок Польщі та виборов срібні нагороди чемпіонату Польщі. Команда українця виборола право змагатися у Лізі чемпіонів.

Натомість Відзев завершив минулий чемпіонат на 14-й сходинці турнірної таблиці.

Раніше повідомлялося, що Максим Хлань може отримати польське громадянство. Згодом український футболіст відреагував на можливість виступати за збірну Польщі.

Відзев Максим Хлань Гурнік Забже

Максим Хлань

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