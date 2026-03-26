Польща розглядає варіант з натуралізацією ексгравця молодіжної збірної України

Тренерський штаб збірної Польщі розглядає можливість з натуралізацією українського вінгера Максима Хланя.

Про це повідомляє журналіст Rudy Galetti.

Головний тренер "біло-червоних" Ян Урбан давно захоплюється грою Хланя та уважно стежить за його прогресом. Цей інтерес може змінити футбольне майбутнє 23-річного футболіста.

Наразі уродженець Житомира розглядає можливість подання на отримання польського громадянства. Цей крок дозволить йому виступати за збірну Польщі.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Хлань виступає за Гурнік Забже, де є одним з лідерів команди. Українець є третім гравцем команди за кількістю голів та другим за асистами. У 22 матчах чемпіонату та Кубку Польщі футболіст забив 4 голи та віддав три результативні передачі. За даними Transfermarkt, його вартість становить 1,5 мільйона євро.

Раніше Хлань регулярно викликався до молодіжної та олімпійської збірної України. Рахуючи усі вікові групи, Максим загалом зіграв 36 матчів (5 голів) у "синьо-жовтій" футболці. Вінгер перебуває в розширеному списку кандидатів до основної збірної України, але ще не отримував виклик від Сергія Реброва.

Нагадаємо, що Польща має досвід натуралізації українських гравців. У 2018 році за "Кадру" дебютував уродженець Ковеля Тарас Романчук, який брав участь в Євро-2024.

26 березня збірна України проведе півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 проти Швеції. Поєдинок у Валенсії розпочнеться о 21:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Переможець протистояння зустрінеться з тріумфатором пари Польща – Албанія.