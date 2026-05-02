Гол Хланя допоміг Гурніку вперше за 54 роки виграти Кубок Польщі

Гурнік (Забже) став володарем Кубка Польщі сезону-2025/26. У фіналі команда з рахунком 2:0 обіграла Ракув (Ченстохова).

Одним із героїв матчу став український вінгер Гурніка Максим Хлань. Український вінгер вийшов у основі своєї команда на матч і провів на полі 83 хвилини. Саме Хлань на 65-й хвилині встановив остаточний рахунок у матчі.

Інший українець, Владислав Кочергін, який виступає за Ракув, провів весь матч на лаві запасних.

Для Гурніка це сьомий Кубок Польщі в історії. Попередній команда завоювала аж 54 роки тому – в 1972 році.

Кубок Польщі-2025/26

Фінал, 2 травня

Гурнік – Ракув – 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Массімо, 2:0 – 65 Хлань

Минулого тижня Хлань забив у ворота Ягеллонії у матчі 30-го туру польської Екстракляси. Сумарно у поточному сезоні на рахунку 23-річного українця 5 голів і 5 асистів у 28 матчах за Гурнік у всіх турнірах.