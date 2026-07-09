Український вінгер зацікавив європейській клуби

Український вінгер польського Гурнік Забже Максим Хлань влітку може змінити клуб.

Про це повідомив інсайдер Руді Галетті.

Українець дедалі більший привертає інтерес з боку європейських клубів. 23-річним гравцем цікавляться Андерлехт, Еспаньйол та НЕК.

Зазначається, що переговори наразі перебувають на початковій стадії, однак у найближчі декілька тижнів ситуація може змінитися.

У минулому сезоні Максим Хлань був одним із ключових гравців Гурніка. Він зіграв 32 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 6 асистів. Разом з "трикольоровими" Максим здобув Кубок Польщі та виборов срібні нагороди чемпіонату Польщі. Команда українця виборола право змагатися у Лізі чемпіонів.

Контракт хавбека з польським клубом розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Максима у 4 мільйони євро.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Хлань може продовжити кар'єру в польському Відзеві.