Гол Хланя допоміг Гурніку переграти Віслу і піднятися на другу сходинку турнірної таблиці Екстракляси

Український вінгер Гурніка Максим Хлань відзначився голом у матчі 33-го туру Екстракляси проти Вісли.

Він відкрив рахунок на 75-й хвилині протистояння, у підсумку принісши перемогу своїй команді, яка набрала 53 очки та піднялася на друге місце в турнірній таблиці першості.

Тепер на рахунку українця 6 голів і 4 асисти у 30 матчах за першу команду в усіх турнірах.

Напередодні гол Хланя допоміг Гурніку вперше за 54 роки виграти Кубок Польщі.

У березні Максим відреагував на інформацію про зміну громадянства на користь збірної Польщі.