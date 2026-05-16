Гол Хланя допоміг Гурніку переграти Віслу і піднятися на другу сходинку турнірної таблиці Екстракляси

Олексій Мурзак — 16 травня 2026, 21:22
Максим Хлань
Український вінгер Гурніка Максим Хлань відзначився голом у матчі 33-го туру Екстракляси проти Вісли.

Він відкрив рахунок на 75-й хвилині протистояння, у підсумку принісши перемогу своїй команді, яка набрала 53 очки та піднялася на друге місце в турнірній таблиці першості.

Тепер на рахунку українця 6 голів і 4 асисти у 30 матчах за першу команду в усіх турнірах.

Напередодні гол Хланя допоміг Гурніку вперше за 54 роки виграти Кубок Польщі.

У березні Максим відреагував на інформацію про зміну громадянства на користь збірної Польщі.

