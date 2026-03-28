Хлань відреагував на можливу зміну громадянства на користь Польщі

Лівий вінгер Гурніка Забже Максим Хлань відреагував на інформацію про зміну громадянства на користь збірної Польщі.

Про це він розповів у коментарі Roosvelta81.pl.

Гравець зізнався, що мріє про виклик у збірну України.

"Я працюю над цим усе життя, усю свою кар'єру – нехай вона і не така довга – щоб отримати виклик до збірної України. Не знаю, як це бачить головний тренер, але вважаю, що заслуговую на цей шанс. Можливо, у наставника збірної інше бачення, але я буду робити все, щоб зіграти за свою країну. Мені потрібно показувати результат – забивати голи, віддавати передачі, і тоді все має бути добре", – розповів Хлань.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Хлань виступає за Гурнік Забже, де є одним з лідерів команди. Українець є третім гравцем команди за кількістю голів та другим за асистами. У 22 матчах чемпіонату та Кубку Польщі футболіст забив 4 голи та віддав три результативні передачі. За даними Transfermarkt, його вартість становить 1,5 мільйона євро.

Раніше Хлань регулярно викликався до молодіжної та олімпійської збірної України. Рахуючи усі вікові групи, Максим загалом зіграв 36 матчів (5 голів) у "синьо-жовтій" футболці. Вінгер перебуває в розширеному списку кандидатів до основної збірної України, але ще не отримував виклик від Сергія Реброва.

Нагадаємо, що Польща має досвід натуралізації українських гравців. У 2018 році за "Кадру" дебютував уродженець Ковеля Тарас Романчук, який брав участь в Євро-2024.