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Мрію грати за збірну України: Хлань – про чутки щодо майбутніх виступів за Польщу

Володимир Слюсарь — 28 червня 2026, 11:00
Мрію грати за збірну України: Хлань – про чутки щодо майбутніх виступів за Польщу
Максим Хлань
instagram.com/max.khlan/

Український вінгер польського Гурнік Забже Максим Хлань відреагував на інформацію щодо його можливої натуралізації та виступів за збірну Польщі.

Його слова наводить ТаТоТаке.

"Моя мрія – грати за збірну України. Я ніколи не налаштовую себе на поразку і не думаю за принципом: якщо до 25 років не заграю, то піду в іншу збірну. Але якщо протягом кількох років мені не даватимуть можливості розвиватися, тоді в житті можуть відбутися кардинальні зміни. У такому випадку, можливо, такий варіант можна було б розглядати.

Я й сам не знаю, як з'явилася ця новина. Думаю, це пов'язано з тим, що нинішній тренер збірної Польщі Ян Урбан раніше працював у Гурніку й уважно стежить за клубом. Можливо, він десь сказав журналістам, що я хороший гравець. А далі медіа просто підхопили цю інформацію й розкрутили її".

Раніше інсайдер Руді Галетті повідомляв, що українець зацікавив головного тренера польської збірної Яна Урбана, який є великим шанувальником гри Хланя та уважно стежить за його прогресом.

Він додав, що через це гравець розглядає можливість подачі документів на отримання польського громадянства, щоб у майбутньому представляти цю країну на міжнародній арені.

З 2024 року Хлань виступає за молодіжну збірну України U-23, за яку зіграв 8 матчів, де відзначився 2 голами.

За підсумками сезону-2025/26 українець зіграв у 32 поєдинках, в яких відзначився 8 забитими м'ячами та 6 результативними передачами.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Хлань може продовжити кар'єру в польському Відзеві.

Максим Хлань

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