Мрію грати за збірну України: Хлань – про чутки щодо майбутніх виступів за Польщу

"Моя мрія – грати за збірну України. Я ніколи не налаштовую себе на поразку і не думаю за принципом: якщо до 25 років не заграю, то піду в іншу збірну. Але якщо протягом кількох років мені не даватимуть можливості розвиватися, тоді в житті можуть відбутися кардинальні зміни. У такому випадку, можливо, такий варіант можна було б розглядати.

Я й сам не знаю, як з'явилася ця новина. Думаю, це пов'язано з тим, що нинішній тренер збірної Польщі Ян Урбан раніше працював у Гурніку й уважно стежить за клубом. Можливо, він десь сказав журналістам, що я хороший гравець. А далі медіа просто підхопили цю інформацію й розкрутили її".