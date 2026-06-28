Мрію грати за збірну України: Хлань – про чутки щодо майбутніх виступів за Польщу
Український вінгер польського Гурнік Забже Максим Хлань відреагував на інформацію щодо його можливої натуралізації та виступів за збірну Польщі.
Його слова наводить ТаТоТаке.
"Моя мрія – грати за збірну України. Я ніколи не налаштовую себе на поразку і не думаю за принципом: якщо до 25 років не заграю, то піду в іншу збірну. Але якщо протягом кількох років мені не даватимуть можливості розвиватися, тоді в житті можуть відбутися кардинальні зміни. У такому випадку, можливо, такий варіант можна було б розглядати.
Я й сам не знаю, як з'явилася ця новина. Думаю, це пов'язано з тим, що нинішній тренер збірної Польщі Ян Урбан раніше працював у Гурніку й уважно стежить за клубом. Можливо, він десь сказав журналістам, що я хороший гравець. А далі медіа просто підхопили цю інформацію й розкрутили її".
Раніше інсайдер Руді Галетті повідомляв, що українець зацікавив головного тренера польської збірної Яна Урбана, який є великим шанувальником гри Хланя та уважно стежить за його прогресом.
Він додав, що через це гравець розглядає можливість подачі документів на отримання польського громадянства, щоб у майбутньому представляти цю країну на міжнародній арені.
З 2024 року Хлань виступає за молодіжну збірну України U-23, за яку зіграв 8 матчів, де відзначився 2 голами.
За підсумками сезону-2025/26 українець зіграв у 32 поєдинках, в яких відзначився 8 забитими м'ячами та 6 результативними передачами.
Напередодні ЗМІ повідомляли, що Хлань може продовжити кар'єру в польському Відзеві.