Хлань забив у Суперкубку Польщі, але не завоював трофей

Український футболіст Максим Хлань відзначився голом у фіналі Суперкубку Польщі Лех Познань – Гурнік Забже.

23-річний лівий вінгер розмочив нулі на табло на 14-й хвилині після стрімкої контратаки гостей. Після передачі Урбанського Хланю залишалося лише переграти голкіпера та забити, що він зрештою й зробив.

Однак цього голу не вистачило Гурніку, аби здобути трофей. Ще до перерви господарі зрівняли рахунок на табло, а в другій половині зустрічі ще двічі засмутили воротаря Гурніка. Фінальний свисток зафіксував перемогу Леха – 3:1.

Відеоогляд фіналу Суперкубку Польщі можна переглянути – за посиланням.

Український легіонер відіграв повний матч та був одним із найкращих гравців на полі. Максим забив свій 9-й м'яч у 32-х матчах за Гурнік. Також в його активі 10 гольових передач.

Нагадаємо, що Хлань виступає за Гурнік із серпня 2025-го, коли перебрався із гданської Лехії. Має за своєю спиною ігри за львівські Карпати та луганську Зорю.

Раніше повідомлялося, що Хлань може продовжити кар'єру у польському Відзеві. Також була інформація, що українець дедалі більше привертає інтерес з боку європейських клубів. 23-річним гравцем цікавляться Андерлехт, Еспаньйол та НЕК.