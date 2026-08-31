Клуб Серії А хоче підписати українського вінгера з чемпіонату Польщі

Український вінгер польського Гурнік Забже Максим Хлань потрапив у сферу інтересів кількох європейських клубів.

Про це повідомив інсайдер Руді Галетті.

За його інформацією, серед потенційних покупців наразі болгарський Лудогорець, турецький Чорум та італійський Лечче.

"Лудогорець, Чорум та Лечче – серед клубів, які в ці дні намагаються підписати Максима Хланя. Однак, українець має намір почекати в Гурніку запрошення від кращого проекту з топ-5 чемпіонатів, щоб продовжити власний розвиток", – зазначив Галетті.

Раніше повідомлялося, що 23-річним гравцем цікавляться Андерлехт, Еспаньйол та НЕК.

У минулому сезоні Максим Хлань був одним із ключових гравців Гурніка. Він зіграв 32 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 6 асистів. Разом з "трикольоровими" Максим здобув Кубок Польщі та виборов срібні нагороди чемпіонату Польщі. Команда українця виборола право змагатися у Лізі чемпіонів.

Контракт хавбека з польським клубом розрахований до літа 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість Максима у 4 мільйони євро.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Хлань може продовжити кар'єру в польському Відзеві.