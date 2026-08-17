Хлань філігранним ударом зі штрафного відзначився черговим голом у Польщі

Український футболіст Максим Хлань відзначився голом у матчі 4-го туру польської Екстракляси Гурнік Забже – Вісла.

23-річний лівий вінгер подвоїв перевагу господарів прямим ударом зі штрафного на 53-й хвилині гри.

Це вже другий м'яч для Максима у новому сезоні-2026/27. Раніше українець забивав у Суперкубку Польщі у ворота Леха, але не завоював титул.

Результативний удар Хланя у чемпіонаті Польщі можна переглянути – тут.

Сумарний рахунок зустрічі – 2:1 на користь Гурніка, який із 56-ї хвилини грав у меншості. Хлань відіграв 90 хвилин. Клуб Хланя після трьох зіграних поєдинків із 9 балами посідає друге місце у турнірній таблиці, тоді як у Вісли 6 очок та 6-та позиція.

Додамо, що 20 серпня Гурнік проведе перший матч 4-го раунду кваліфікації Ліги конференцій-2026/27 проти французького Монако (о 21:00 за київським часом).