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Дуже щасливий: Хлань – про свій дебютний виклик у збірну України

Олександр Булава — 22 вересня 2026, 20:15
Дуже щасливий: Хлань – про свій дебютний виклик у збірну України
Максим Хлань
УАФ

Вінгер Гурніка Максим Хлань відреагував на дебютний виклик до національної збірної України.

Про це він розповів у коментарі УАФ.

"Коли вже з'явилася така можливість і я почав відчувати, що ось-ось можу отримати цей виклик – це було наприкінці минулого сезону. Тоді у мене був гарний етап, я забив багато м'ячів і відчував, що можу отримати цей виклик і десь заслуговую.

Але на перший збір я потрапив у резервний список. Я також був дуже щасливий, але зараз отримав можливість потрапити до основного списку й проявити себе. Тому я дуже щасливий", – підсумував Хлань.

Зазначимо, що під час найближчого збору збірна України проведе одразу чотири поєдинки в Лізі націй:

  • 25.09.26 Угорщина – Україна
  • 28.09.26 Грузія – Україна
  • 02.10.26 Україна – Угорщина
  • 05.10.26 Україна – Північна Ірландія

Нагадаємо, що у заявці "синьо-жовтих" напередодні відбулось декілька вимушених змін. Через пошкодження команді не допоможуть Артем Довбик, Олександр Андрієвський та Артем Степанов.

Замість них Андреа Мальдера викликав Ігоря Краснопіра, Олександра Піхальонка та Владислава Велетня. В першому протистоянні букмекери вважають фаворитом збірну Угорщини.

Максим Хлань

Максим Хлань

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