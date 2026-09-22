Дуже щасливий: Хлань – про свій дебютний виклик у збірну України

Вінгер Гурніка Максим Хлань відреагував на дебютний виклик до національної збірної України.

Про це він розповів у коментарі УАФ.

"Коли вже з'явилася така можливість і я почав відчувати, що ось-ось можу отримати цей виклик – це було наприкінці минулого сезону. Тоді у мене був гарний етап, я забив багато м'ячів і відчував, що можу отримати цей виклик і десь заслуговую.

Але на перший збір я потрапив у резервний список. Я також був дуже щасливий, але зараз отримав можливість потрапити до основного списку й проявити себе. Тому я дуже щасливий", – підсумував Хлань.