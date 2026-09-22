Дуже щасливий: Хлань – про свій дебютний виклик у збірну України
Вінгер Гурніка Максим Хлань відреагував на дебютний виклик до національної збірної України.
Про це він розповів у коментарі УАФ.
"Коли вже з'явилася така можливість і я почав відчувати, що ось-ось можу отримати цей виклик – це було наприкінці минулого сезону. Тоді у мене був гарний етап, я забив багато м'ячів і відчував, що можу отримати цей виклик і десь заслуговую.
Але на перший збір я потрапив у резервний список. Я також був дуже щасливий, але зараз отримав можливість потрапити до основного списку й проявити себе. Тому я дуже щасливий", – підсумував Хлань.
Зазначимо, що під час найближчого збору збірна України проведе одразу чотири поєдинки в Лізі націй:
- 25.09.26 Угорщина – Україна
- 28.09.26 Грузія – Україна
- 02.10.26 Україна – Угорщина
- 05.10.26 Україна – Північна Ірландія
Нагадаємо, що у заявці "синьо-жовтих" напередодні відбулось декілька вимушених змін. Через пошкодження команді не допоможуть Артем Довбик, Олександр Андрієвський та Артем Степанов.
Замість них Андреа Мальдера викликав Ігоря Краснопіра, Олександра Піхальонка та Владислава Велетня. В першому протистоянні букмекери вважають фаворитом збірну Угорщини.