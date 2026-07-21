Челсі підписав Роджерса за рекордну суму в історії клубу – The Athletic

Лондонський Челсі досяг домовленості з Астон Віллою щодо трансферу атакувального півзахисника Моргана Роджерса за 117 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє The Athletic.

23-річний англієць уже підписав із синіми шестирічний контракт – до літа 2032 року. Також включена опція продовження ще на один сезон. До нової команди Роджерс приєднається після завершення передсезонного турне Челсі Австралією та Азією, яке триватиме з 28 липня до 9 серпня.

Трансфер стане рекордним в історії лондонського клубу. Челсі перевершить власне досягнення 2023 року, коли заплатив Бенфіці 106 млн фунтів за Енцо Фернандеса.

Крім того, перехід Роджерса наразі стане найдорожчим трансфером літнього вікна 2026 року, перевершивши угоду між Манчестер Сіті та Ноттінгем Форест щодо Елліота Андерсона за 116 млн фунтів.

За інформацією The Athletic, у послугах Роджерса також був зацікавлений Арсенал. Водночас футболіста вразили новий головний тренер Челсі Хабі Алонсо та загальний проєкт клубу, тому він обрав лондонську команду своїм наступним місцем роботи.

У минулому сезоні на рахунку Роджерса 14 голів і 12 асистів у 55 матчах за Астон Віллу в усіх турнірах. Він допоміг клубу виграти Лігу Європи та був визнаний найкращим гравцем турніру. Контракт Роджерса розрахований до кінця червня 2031 року.