Фонсека назвав єдиного лідера, який не побоявся протистояти Росії

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека відзначив президента Франції Емманюеля Макрона за його позицію стосовно Росії.

Про це португальський фахівець розповів в інтерв'ю L'Équipe.

Водночас Фонсека розкритикував президента США, який думає лише про економічні інтереси.

"Нам потрібно більше таких лідерів, як Макрон. Він – єдиний, хто ніколи не боявся протистояти Росії. Позиція ж Трампа полягає в тому, щоб забути та ігнорувати найслабших і переслідувати лише свої власні економічні інтереси", – сказав Фонсека.

Раніше Фонсека висловився про можливий бойкот чемпіонату світу 2026 через політику Трампа.

Нагадаємо, що Паулу Фонсека з 2016 по 2019 рік очолював донецький Шахтар, з яким здобув три чемпіонські титули України, тричі виграв Кубок України та одного разу Суперкубок.

У майбутньому 52-річний португалець хотів би повернутися в Україну та очолити національну збірну.