Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Фонсека назвав єдиного лідера, який не побоявся протистояти Росії

Сергій Шаховець — 25 лютого 2026, 14:16
Фонсека назвав єдиного лідера, який не побоявся протистояти Росії
Паулу Фонсека
Getty Images

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека відзначив президента Франції Емманюеля Макрона за його позицію стосовно Росії.

Про це португальський фахівець розповів в інтерв'ю L'Équipe.

Водночас Фонсека розкритикував президента США, який думає лише про економічні інтереси.

"Нам потрібно більше таких лідерів, як Макрон. Він – єдиний, хто ніколи не боявся протистояти Росії. Позиція ж Трампа полягає в тому, щоб забути та ігнорувати найслабших і переслідувати лише свої власні економічні інтереси", – сказав Фонсека.

Раніше Фонсека висловився про можливий бойкот чемпіонату світу 2026 через політику Трампа.

Нагадаємо, що Паулу Фонсека з 2016 по 2019 рік очолював донецький Шахтар, з яким здобув три чемпіонські титули України, тричі виграв Кубок України та одного разу Суперкубок.

У майбутньому 52-річний португалець хотів би повернутися в Україну та очолити національну збірну.

Ліон Макрон Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

Це частина моїх мрій на майбутнє: європейський тренер хоче очолити збірну України
Фонсека висловився про бойкот ЧС-2026 через політику Трампа
Фонсека – про поразку Ліона: Уся команда провела не найкращий матч
Не можемо уявити, наскільки важко їм зараз: Фонсека зробив заяву щодо війни в Україні
Він у хорошій формі: Фонсека – про можливий дебют Яремчука в матчі проти Ніцци

Останні новини