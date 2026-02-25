Фонсека назвав єдиного лідера, який не побоявся протистояти Росії
Паулу Фонсека
Getty Images
Головний тренер Ліона Паулу Фонсека відзначив президента Франції Емманюеля Макрона за його позицію стосовно Росії.
Про це португальський фахівець розповів в інтерв'ю L'Équipe.
Водночас Фонсека розкритикував президента США, який думає лише про економічні інтереси.
"Нам потрібно більше таких лідерів, як Макрон. Він – єдиний, хто ніколи не боявся протистояти Росії. Позиція ж Трампа полягає в тому, щоб забути та ігнорувати найслабших і переслідувати лише свої власні економічні інтереси", – сказав Фонсека.
Раніше Фонсека висловився про можливий бойкот чемпіонату світу 2026 через політику Трампа.
Нагадаємо, що Паулу Фонсека з 2016 по 2019 рік очолював донецький Шахтар, з яким здобув три чемпіонські титули України, тричі виграв Кубок України та одного разу Суперкубок.
У майбутньому 52-річний португалець хотів би повернутися в Україну та очолити національну збірну.