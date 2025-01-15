Француз Далін виграв навколосвітню гонку зі світовим рекордом

Француз Шарль Далін виграв навколосвітню гонку Vendee Globe-2024/25 на яхтах класу IMOCA 60. Він подолав маршрут довжиною 24 300 миль (39 100 км) за 64 дні, 19 годин, 22 хвилини та 49 секунд, що є новим світовим рекордом.

Про це пише BBC.

40-річний яхтсмен на 9 днів, 8 годин, 12 хвилин і 57 секунд випередив рекорд Армеля Ле Клеака, який той встановив ще у 2017 році.

⛵️ CHARLIE DALIN REMPORTE LE VENDÉE GLOBE



Le skipper pulvérise le record avec un tour du monde bouclé en 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 52 secondes. Une performance exceptionnelle ! 🏆 pic.twitter.com/SpXfkMr88h — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 14, 2025

Це була десята в історії навколосвітня гонка Vendee Globe. Це змагання відбувається раз на чотири роки. За всю історію її вигравали 9 різних представників. Лише Мішелю Дежауйо вдавалося перемогти двічі (2000/01 та 2000/09).

Зазначимо, що Шарль першим дійшов до фінішу під час гонки 2020/21, але переміг Яннік Беставен. Справа в тому, що організатори відмінусували йому час, оскільки він під час гонки кинувся на порятунок іншого яхтсмена. Беставен спробував захистити титул, але був змушений зійти з дистанції ще у грудні через проблеми з човном.

Des images magnifiques de l'arrivée de Charlie Dalin ! 😍 pic.twitter.com/NQdMmzY1xD — Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 14, 2025

Цього разу Далін лідирував протягом більшої частини гонки, а його найближчий суперник Йоанн Рікомме відставав на півдня.

"Я ніколи не відчував таких емоцій. Це неймовірно. Я мріяв про цю гонку відразу на наступний день після Vendee Globe 2021. Протягом чотирьох років ми з моєю командою наполегливо працювали та віддавали все можливе, щоб створити цей суперчовен. Це те, заради чого ми живемо, і ми досягли своєї мети", – сказав 40-річний француз.

Відреагував на перемогу Даліна і президент Франції Еммануель Макрон.

"Немає нічого неможливого для французів. Шарль Далін став легендою Vendée Globe, перемігши океани за рекордний час. Гімн зухвалості та людській величі. Браво!", – написав Макрон.

Impossible n’est pas Français !



Charlie Dalin entre dans la légende du Vendée Globe en triomphant des océans en un temps record : moins de 65 jours ! Un hymne à l’audace et à la grandeur humaine. Bravo ! pic.twitter.com/mdBtRrdMIk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2025

Нагадаємо, нещодавно шведський спортсмен Андреас Альмгрен став першим європейцем, який зумів пробігти 10 км менше, ніж за 27 хвилин.