Француз Далін виграв навколосвітню гонку зі світовим рекордом
Француз Шарль Далін виграв навколосвітню гонку Vendee Globe-2024/25 на яхтах класу IMOCA 60. Він подолав маршрут довжиною 24 300 миль (39 100 км) за 64 дні, 19 годин, 22 хвилини та 49 секунд, що є новим світовим рекордом.
Про це пише BBC.
40-річний яхтсмен на 9 днів, 8 годин, 12 хвилин і 57 секунд випередив рекорд Армеля Ле Клеака, який той встановив ще у 2017 році.
Це була десята в історії навколосвітня гонка Vendee Globe. Це змагання відбувається раз на чотири роки. За всю історію її вигравали 9 різних представників. Лише Мішелю Дежауйо вдавалося перемогти двічі (2000/01 та 2000/09).
Зазначимо, що Шарль першим дійшов до фінішу під час гонки 2020/21, але переміг Яннік Беставен. Справа в тому, що організатори відмінусували йому час, оскільки він під час гонки кинувся на порятунок іншого яхтсмена. Беставен спробував захистити титул, але був змушений зійти з дистанції ще у грудні через проблеми з човном.
Цього разу Далін лідирував протягом більшої частини гонки, а його найближчий суперник Йоанн Рікомме відставав на півдня.
"Я ніколи не відчував таких емоцій. Це неймовірно. Я мріяв про цю гонку відразу на наступний день після Vendee Globe 2021.
Протягом чотирьох років ми з моєю командою наполегливо працювали та віддавали все можливе, щоб створити цей суперчовен. Це те, заради чого ми живемо, і ми досягли своєї мети", – сказав 40-річний француз.
Відреагував на перемогу Даліна і президент Франції Еммануель Макрон.
"Немає нічого неможливого для французів. Шарль Далін став легендою Vendée Globe, перемігши океани за рекордний час. Гімн зухвалості та людській величі. Браво!", – написав Макрон.
Нагадаємо, нещодавно шведський спортсмен Андреас Альмгрен став першим європейцем, який зумів пробігти 10 км менше, ніж за 27 хвилин.