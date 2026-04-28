Півфінал Ліги чемпіонів. ПСЖ – Баварія: онлайн-трансляція

У вівторок, 28 квітня, на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі відбудеться перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому французький ПСЖ прийматиме німецьку Баварію.

Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу має ПСЖ, ймовірність звитяги якого оцінюється коефіцієнтом 2,37. На успіх Баварії можна поставити з коефіцієнтом 2,80, на нічию – 3,80.

Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В іншому півфіналі фіналіста визначать іспанський Атлетико Мадрид та англійський Арсенал.

Додамо, що саме ПСЖ, у складі якого виступає українець Ілля Забарний, є переможцем попереднього розіграшу ЛЧ.

