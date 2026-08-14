Тренера збірної Аргентини та його дружину пригостили коктейлем фанати на пляжі

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні вирішив насолодитися відпочинком на Мальорці, однак навіть там не зміг залишитися непоміченим. Під час пляжного релаксу наставника випадково зустріла група аргентинських уболівальників.

Фанати одразу впізнали Скалоні, підійшли до нього та попросили зробити спільне фото. Але на цьому зустріч не завершилася – прихильники збірної Аргентини ще й пригостили тренера напоєм.

На кадрах Скалоні максимально розслаблений: він сидить у шезлонгу зі склянкою в руці та насолоджується пляжним відпочинком.

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Особливу увагу привернув і образ 48-річного наставника. Скалоні був у купальному костюмі з леопардовим принтом, демонструючи, що навіть один із найвідоміших футбольних тренерів світу на відпочинку може дозволити собі максимально невимушений вигляд.

Скалоні подякував уболівальникам за гостинність, а потім погодився сфотографуватися з ними. Тож випадкова зустріч на пляжі завершилася приємним спогадом як для фанатів, так і для самого тренера.

Jajaja unos argentinos vieron a Scaloni en una playa y le invitaron unos tragos. Ya no saben que regalo hacerle para que se quede pic.twitter.com/Tg3KkypuOR — Scalonados (@Scalonados) August 12, 2026

Нагадаємо, після поразки у фіналі чемпіонату світу-2026 від Іспанії Скалоні заявив, що, ймовірно, допрацює контракт до кінця, після чого покине свою посаду.

Раніше повідомлялося, що визначився кандидат на заміну Скалоні в збірній Аргентини.