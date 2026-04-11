Він дуже важливим для Манчестер Юнайтед: Фернандеш – про продовження контракту з Магвайром

Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш пояснив важливість продовження контракту із Гаррі Магвайром.

Його слова передає ESPN.

Англійський захисник підписав новий контракт, який продовжить його перебування у клубі до 30 червня 2027 року. Також в угоді є опція продовження ще на один сезон.

"Гаррі тут дуже давно. Я завжди кажу це так, щоб це було легко зрозуміти: людям подобається свіже м'ясо. Знаєте, коли у вас занадто довго одне й те саме м'ясо, ви починаєте хотіти чогось нового, і у футболі все точно так само.

У вас є одні й ті самі гравці, і люди хочуть їх змінити, а потім, коли ви їх змінюєте і нічого не виходить, ви хочете повернути тих, колишніх.

Так відбувається завжди. Люди хочуть свіжого м'яса, нових імен, вони хочуть азарту, хочуть бачити у футболці інших людей, і це нормально. Я вважаю, що Гаррі дуже добре з цим впорався.

Він був дуже важливим для нас у багатьох моментах, і це визнання з боку клубу цілком заслужене, оскільки він також дуже важливий для команди та роздягальні.

Втратити когось із його досвідом та голосом у сезоні, де все буде змінюватися і буде інакше... Вам все одно потрібні певні стовпи, які залишаться і покажуть, що саме нам треба змінити, щоб стати успішнішими", – заявив Фернандеш.