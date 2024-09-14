У мене є діамант, який привезу в Україну: Магучіх — про перемогу в Діамантовій лізі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала перемогу на фінальному етапі Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі.

Її слова передає ФЛАУ.

"Нарешті сезон закінчився. Я виснажена, але у мене є мій діамант, який привезу в Україну. Тож перемога була важливою і для мене, й для країни. Цього року відчувала велику підтримку й багато енергії зі своєї Батьківщини. Й незабаром я знову поїду додому", — сказала Ярослава.

Зазначимо, до цього за всю історію турніру лише одна людина змогла виграти три поспіль розіграші Діамантової ліги у стрибках у висоту. Це росіянка Марія Ласіцкене. Вона взагалі тріумфувала 4 рази поспіль (2018-2021 включно). І тепер Магучіх стала другою в історії, кому вдалося перемогти три рази поспіль.

Нагадаємо, що окрім фіналу Діамантової ліги, влітку 2024 року Магучіх виграла усі можливі турніри — Олімпійські ігри 2024 в Парижі та чемпіонат Європи, а на етапі в Парижі вона встановила світовий рекорд — 2.10 м.