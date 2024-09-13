Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Фінал Діамантової ліги. Магучіх та Геращенко борються за медалі. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 13 вересня, 15:13
Фінал Діамантової ліги. Магучіх та Геращенко борються за медалі. Текстова трансляція

13 та 14 вересня у бельгійському Брюсселі відбудеться фінал легкоатлетичного турніру Діамантова ліга.

На вирішальному етапі змагань виступатимуть українки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які змагатимуться за нагороди у стрибках у висоту.

Читайте також :
13 і 14 вересня відбудеться фінал Діамантової ліги, за перемогу боротимуться Магучіх, Геращенко, Дорощук і Фельфнер

Крім того, у чоловічих стрибках у висоту виступить Олег Дорощук, а Артур Фельфнер змагатиметься у секторі метання списа.

Змагання розпочнуться о 21:30 за київським часом, пряма трансляція буде доступна на Setanta Sports+ та медіаплатформі MEGOGO. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію події.

Нагадаємо, що Магучіх є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024, а Геращенко здобула бронзу на Іграх у Франції.

Геращенко Діамантова ліга Ірина Геращенко Ярослава Магучіх текстова трансляція