Складна перемога над Валенсією дозволила Реалу встановити історичне досягнення в Ла Лізі

Перемога над Валенсією (2:1) дозволила Реалу стати першим клубом, який набрав 5000 очок у Ла Лізі.

Про це повідомила пресслужба мадридців.

Зазначимо, що до сезону 1995/96 за перемогу давали лише два очки. Загалом Реал має 1833 перемоги у найсильнішому дивізіоні країни за 94 сезони – це найкращий показник в історії турніру.

Позаду Реала в історичному рейтингу ліги йдуть Барселона (4887 очок і 1771 перемога), Атлетіко (4018 очок і 1410 перемог), Атлетик (3771 очко і 1313 перемог) і Валенсія (3767 очок і 1285 перемог).

Нагадаємо, автором одного з голів "бланкос" став Лука Модрич. Хорват завдяки взяттю воріт став рекордсменом клубу.