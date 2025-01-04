Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Складна перемога над Валенсією дозволила Реалу встановити історичне досягнення в Ла Лізі

Руслан Травкін — 4 січня 2025, 12:55
Складна перемога над Валенсією дозволила Реалу встановити історичне досягнення в Ла Лізі
ФК Реал Мадрид/realmadrid.com

Перемога над Валенсією (2:1) дозволила Реалу стати першим клубом, який набрав 5000 очок у Ла Лізі.

Про це повідомила пресслужба мадридців.

Зазначимо, що до сезону 1995/96 за перемогу давали лише два очки. Загалом Реал має 1833 перемоги у найсильнішому дивізіоні країни за 94 сезони – це найкращий показник в історії турніру.

Позаду Реала в історичному рейтингу ліги йдуть Барселона (4887 очок і 1771 перемога), Атлетіко (4018 очок і 1410 перемог), Атлетик (3771 очко і 1313 перемог) і Валенсія (3767 очок і 1285 перемог).

Нагадаємо, автором одного з голів "бланкос" став Лука Модрич. Хорват завдяки взяттю воріт став рекордсменом клубу.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Рекорд

Реал Мадрид

Захисник Реала побив рекорд Євроліги за кількістю проведених матчів
Модрич допоміг Реалу обіграти Валенсію та вчергове увійшов до історії мадридців
Реал із вилученням Вінісіуса переграв Валенсію у перенесеному матчі 12 туру Ла Ліги
Анчелотті наполягає: Реал зробить ще одну спробу підписати Александер-Арнольда у січні
Моурінью розповів, про яке рішення в кар’єрі шкодує найбільше

Останні новини