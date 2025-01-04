Реал із вилученням Вінісіуса переграв Валенсію у перенесеному матчі 12 туру Ла Ліги

Сьогодні, 3 січня, відбувся перенесений матч 12 туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський Реал зустрічався із Валенсією.

Поєдинок завершився перемогою Реала з рахунком 2:1.

Господарі поля у середині першого тайму вийшли вперед зусиллями Дуро, після чого зайняли глуху оборону.

На початку другого тайму Мбаппе заробив пенальті, який не зміг реалізувати Беллінгем, пробивши у штангу.

Через п'ять хвилин сам Кіліан відзначився у ворота Дімітрієвскі, але перед цим француз потрапив у офсайд.

На 79- хвилині матчу Вінісіус відмахнувся голкіперу Валенсії в обличчя, за що отримав червону картку. Одразу після цього епізоду на полі з'явився Модрич, який з передачі Беллінгема зрівняв рахунок. Зазначимо, що хорват став найстарішим гравцем мадридського клубу, який відзначався голом.

У компенсований арбітром час вже Джуд скористався кричущою помилкою захисту Валенсії та вирвав для своєї команди перемогу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25

12 тур, 3 січня

Валенсія – Реал Мадрид 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Дуро, 27, 1:1 – Модрич, 85, 1:2 – Беллінгем, 90+6

У наступному матчі "вершкові" зіграють проти Мінери, а Валенсія в гостях зустрінеться з Ельденсе в Кубку Іспанії.