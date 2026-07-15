"Антибілий расизм їх не цікавить": французький депутат вступився за Діня, який зазнав образ після вильоту з ЧС-2026

Лівий захисник збірної Франції та англійської Астон Вілли Люка Дінь зазнав расистських образ у соцмережах після вильоту з чемпіонату світу-2026 від Іспанії, внаслідок чого його вирішив підтримати депутат Жюльєн Одул.

Про це повідомляє i24News.

Як відомо, на 22-й хвилині у півфінальному матчі проти Іспанії 32-річний оборонець вдарив по нозі свого 19-річного опонента Ламіна Ямала у штрафному майданчику.

Рефері внаслідок цього фолу призначив 11-метровий у ворота "Ле Бле", який успішно реалізував Мікель Оярсабаль та відкрив рахунок у цій зустрічі.

Через цю помилку в мережі почали ширитися образи у бік Діня, й деякі з них мали расистське підґрунтя, зокрема футболіста звинувачували у тому, що він "біле л**йно". Користувачі також звертали увагу на те, що він був єдиним білошкірим гравцем у команді "Ле Бле".

Варто зауважити, що в стартовому складі команди Дідьє Дешама також вийшов Адріан Рабйо, який є білошкірим. Далі на заміну вийшли Райан Шеркі та Тео Ернандес, котрі мають білий колір шкіри.

Підтримку Люку Діню неочікувано висловив французький депутат від праворадикальної націоналістичної партії "Національне об'єднання" Жюльєн Одуля. Він зазначив, що якби ці образи линули на адресу чорношкірих гравців, з цього було б більше ажіотажу.

"Якби такі ж огидні коментарі були спрямовані проти Бредлі Барколя чи Усмана Дембеле, вся антирасистська лівиця підняла б шум і галас. Але оскільки мова йде про Люка Діня, панує повна тиша, бо антибілий расизм їх не цікавить. Ганебно", – написав Одуль.

Нагадаємо, що "Ле Бле" вилетіли з цьогорічного мундіалю від Іспанії. Французи поступилися з рахунком 0:2.

У фіналі світової першості команда Луїса де ла Фуенте зіграє проти переможця матчу між Аргентиною і Англією, який визначиться 15 липня о 22:00. Додамо, що "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.