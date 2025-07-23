Любить капітана більше, ніж дружину: Лунін став героєм мемів після прощальної церемонії Васкеса

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін опинився у центрі уваги соцмереж через доволі незвичний вибір вбрання.

Після прощальної церемонії з багаторічним гравцем вершкових" Лукасом Васкесом інтернет вибухнув хвилею жартів на адресу Луніна.

Причина – контраст між зовнішнім виглядом воротаря на двох подіях. У день свого весілля з Анастасією Томазовою Лунін був у звичайному спортивному костюмі, що вже тоді здивувало багатьох.

А ось на церемонію прощання з Васкесом він з’явився у стильному костюмі, чим викликав хвилю мемів і коментарів.

Нагадаємо, попри відпустку, Андрій Лунін зробив несподіваний і дуже теплий жест, повернувшись до Мадрида раніше, аби особисто віддати шану своєму багаторічному партнеру по команді, Лукасу Васкесу.

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