Лунін залишиться у Реалі на сезон-2025/26 – AS
Воротар збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін може залишитись у складі своєї команди на наступний сезон.
Про це повідомляє AS.
Попри те, що футболіст має декілька конкретних пропозицій щодо продовження кар'єри та навіть гарантії місця в основному складі потенційної команди, Лунін ухвалив рішення залишитись в Реалі.
Разом із тим, ексворотар Зорі розуміє, що шансів протягом сезону він отримає небагато, оскільки Тібо Куртуа є беззаперечним гравцем основного складу.
До того ж за повідомленнями Фабріціо Романо, бельгієць незабаром підпише новий контракт з "вершковими" до 2027 року.
У сезоні 2024/25 Андрій Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів.
Раніше з'явилась інформація про те, що українець погодив особистий контракт з іншим клубом Ла Ліги.