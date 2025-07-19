Лунін залишиться у Реалі на сезон-2025/26 – AS

Воротар збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін може залишитись у складі своєї команди на наступний сезон.

Про це повідомляє AS.

Попри те, що футболіст має декілька конкретних пропозицій щодо продовження кар'єри та навіть гарантії місця в основному складі потенційної команди, Лунін ухвалив рішення залишитись в Реалі.

Разом із тим, ексворотар Зорі розуміє, що шансів протягом сезону він отримає небагато, оскільки Тібо Куртуа є беззаперечним гравцем основного складу.

До того ж за повідомленнями Фабріціо Романо, бельгієць незабаром підпише новий контракт з "вершковими" до 2027 року.

У сезоні 2024/25 Андрій Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів.

Раніше з'явилась інформація про те, що українець погодив особистий контракт з іншим клубом Ла Ліги.