Безус знайшов клуб у Другій лізі Кіпру
Роман Безус
instagram.com/spartakoskitiouofficial
Кіпрський футбольний клуб Спартакос Кітіу оголосив про підписання українського півзахисника Романа Безуса.
Про це повідомила пресслужба команди.
35-річний атакувальний футболіст приєднався до друголігового колективу на правах вільного агента. Деталі співпраці не розкриваються.
Портал Transfermarkt інформує, що контракт українця зі Спартакосом розрахований до кінця травня 2027-го.
Його попереднім клубом був кіпрський Анортосіс, який він покинув влітку 2026-го (17 ігор).У своїй кар'єрі найбільше матчів провів за бельгійський Гент (119 поєдинків). Також виступав за Омонію, Сент-Трюйден, Дніпро, Динамо та Кремінь. Має за своєю спиною 24 матчі за збірну України (5 голів).
Раніше повідомлялося, що Ігор Худоб'як закінчив кар'єру професійного футболіста.