Безус знайшов клуб у Другій лізі Кіпру

Кіпрський футбольний клуб Спартакос Кітіу оголосив про підписання українського півзахисника Романа Безуса.

Про це повідомила пресслужба команди.

35-річний атакувальний футболіст приєднався до друголігового колективу на правах вільного агента. Деталі співпраці не розкриваються.

Портал Transfermarkt інформує, що контракт українця зі Спартакосом розрахований до кінця травня 2027-го.

Його попереднім клубом був кіпрський Анортосіс, який він покинув влітку 2026-го (17 ігор).

У своїй кар'єрі найбільше матчів провів за бельгійський Гент (119 поєдинків). Також виступав за Омонію, Сент-Трюйден, Дніпро, Динамо та Кремінь. Має за своєю спиною 24 матчі за збірну України (5 голів).

Раніше повідомлялося, що Ігор Худоб'як закінчив кар'єру професійного футболіста.