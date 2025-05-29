В Динамо спростувати чутки про інтерес до легіонера Ворскли

Півзахисник Ворскли Ібрахім Кане не входить у сферу інтересів Динамо.

Про це повідомив директор медіадепартаменту чемпіонів України сезону 2024/25 Андрій Шахов.

"У мережі активно гуляють чутки про нібито інтерес Динамо Київ до півзахисника Ворскли Ібрахіма Кане. Саме чутки, і нічого більше. Можу вам офіційно повідомити – у шортлисті клубу цього імені немає, це – вигадка, фейк. Довіряйте лише офіційним джерелам", – написав Шахов на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, у поточному сезоні Кане провів 31 матч за полтавську команду у всіх турнірах, у яких забив 3 голи і зробив 2 гольові передачі.

Сьогодні, 29 травня, у Києві на "Оболонь Арені" пройшов перший матч плейоф за місце у вищому українському дивізіоні сезону-2025/26, в якому зійшлися четверта команда Першої ліги Кудрівка та тринадцята команда УПЛ Ворскла.