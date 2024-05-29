Любенович: Якби хтось сказав, що мені вдасться добитись такого результату — я б не повірив

Головний тренер Миная Желько Любенович приємно здивований своїми успіхами в ужгородській команді.

Його слова передає UA-Футбол.

"Відверто кажучи, якби до мого приходу в Минай, мені хтось би сказав, що мені вдасться добитись такого результату – я б не повірив. Тому, я дуже задоволений. Дуже. Нашу команду в Україні полюбили, багато вболівальників з’явилось за межами Закарпаття. І це дійсно радує мене.

Ми відчували цю підтримку, бачили її прояв у коментарях. Мені писали про це прихильники інших команд. Я сам бачив, як змінився настрій наших вболівальників. Взимку було більше негативу, зневіри. А навіть після результату гри з Кривбасом я прочитав багато коментарів з підтримкою. Це надзвичайно приємно.

Вважаю, що моя кар’єра пішла у правильному напрямку. Повторюсь – попри наш виліт у Першу лігу", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24 Минай розгромно поступився Кривбасу та вилетів у Першу лігу, посівши передостаннє 15 місце.

Раніше стало відомо, що ужгородці планують зберегти Любеновича у клубі. Такі ж плани має і сам наставник.