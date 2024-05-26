Любенович зробив заяву щодо майбутнього Миная

Головний тренер Миная Желько Любенович залишиться на своїй посаді в наступному сезоні.

Про це він повідомив на прес-конференції після матчу 30 туру з Кривбасом (0:3). Його слова наводить офіційний сайт Миная.

"З неділі починаємо готуватися до Першої ліги. Сподіваюся, у нас будуть пропозиції щодо наших футболістів. Хочеться, щоб вони пішли на підвищення. А ми займатимемося комплектацією команди на наступний сезон. Стоїть завдання за один рік повернутися в УПЛ. Зробимо все для цього. У мене ще рік контракту з клубом. Тому залишаюся в Минаї і буду працювати", - сказав Любенович.

Перед початком весняної частини сезону Минай із великим відставанням ішов на останньому місці в турнірній таблиці УПЛ, але під керівництвом Любеновича команда ожила і до останнього туру претендувала на потрапляння в зону перехідних матчів.