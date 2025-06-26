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Він має грати на рівні УПЛ: Любенович – про можливий трансфер у Ворсклу вінгера Зорі

Олексій Мурзак — 26 червня 2025, 15:32
Він має грати на рівні УПЛ: Любенович – про можливий трансфер у Ворсклу вінгера Зорі
Желько Любенович та Владислав Вакула
ФК Минай

Новий головний тренер полтавської Ворскли Желько Любенович не збирається запрошувати в команду вінгера Зорі Владислава Вакулу, з яким він свого часу працював у Минаї.

Своє рішення він пояснив у інтерв'ю Українському футболу.

"Та що ви! Він дуже хороший гравець, топрівня, як на мене, і має грати на рівні УПЛ", – зазначив сербський фахівець.

Нагадаємо, Ворскла за підсумками сезону не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.

Також Любенович розповів, що клуб розпочав пошук нових футболістів на кожну ланку.

Раніше ЗМІ повідомляли, полтавська команда може підписати кілька колишніх лідерів Миная, включаючи нинішніх півзахисників Зорі Владислава Вакулу та Тимура Корабліна.

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