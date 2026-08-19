ТЦК мобілізувало колишнього гравця Шахтаря – ЗМІ

Відомий український вінгер Владислав Вакула був мобілізований до лав ЗСУ працівниками ТЦК.

Про це повідомляє Sport.ua.

За їхньою інформацією, Вакула був затриманий працівниками ТЦК на залізничному вокзалі Львова. Після цього він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) та був направлений до одного з навчальних центрів ЗСУ для проходження БЗВП.

Вакула цього літа покинув луганську Зорю та перебував у пошуках нового клубу. 27-річний вінгер найбільше відомий за виступами за Маріуполь, також захищав кольори Сталі (Кам'янське), Шахтаря, Десни, Полісся, Чорноморця та Миная. За Зорю виступав з 2024 року.

Нагадаємо, у грудні 2023 року на Вакулу було складено адміністративний протокол за непокору працівникам поліції.