Півзахисник Зорі може відновитися до матчу проти Динамо в 6 турі УПЛ

Півзахисник Зорі Владислав Вакула може відновитися до матчу проти київського Динамо у 6 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, після травми, якої Вакула зазнав у матчі третього етапу Кубку України проти Олімпії Владислав може відновитися швидше, ніж прогнозувалося. Зазначається, що 25-річний півзахисник вже з наступного тижня зможе тренуватися із командою, і якщо його стан задовольнить медперсонал та тренерський штаб Зорі, його додадуть у заявку на матч проти "біло-синіх", який має відбутися 14 вересня.

В сезоні-2023/24 Владислав провів 25 матчів, у яких відзначився 1 голом, та оформив 4 асисти. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 300 тисяч доларів.

Зазначимо, наразі "чорно-білі" посідають 5 місце у турнірній таблиці УПЛ. В активі команди 9 очок після трьох перемог та двох поразок.