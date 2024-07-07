Ще два гравці Дніпра-1 попрощалися з командою

Півзахисник Богдан Лєднєв та воротар Яків Кінарейкін покинули Дніпро-1.

Про це вони обоє повідомили у своїх Instagram.

"Дніпряни, ви назавжди у моєму серці. Дякую кожному за проведений час разом", — написав Лєднєв.

Фото: Instagram Богдана Лєднєва

"Дякую, Дніпро-1, за все. Дякую кожному дніпрянину за проведені роки разом. Дякую персоналу, гравцям, вболівальникам та кожному, з ким я ділив футбольне поле. Назавжди в серці", — написав Кінарейкін.

Фото: Instagram Якова Кінарейкіна

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що два інших гравці Дніпра-1 перейдуть у Карпати. А в кулуарах УПЛ вже точаться дискусії, як вирішити ситуацію з ймовірним зняттям дніпровського клубу — є три варіанти.