Лупашко — про призначення наставником Карпат: Від таких пропозицій не відмовляються

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував своє призначення наставником команди, та сказав, що від таких пропозицій не відмовляються.

Зробив він це на Youtube-каналі ТаТоТаке.

"Ми були на зборах із U-19, і якраз повернулися у Львів, бо було кілька вихідних. Мені подзвонили з офісу клубу, сказали, щоб я був якомога швидше. Чесно кажучи, думав що мене викликають з іншого питання, бо там була одна незакрита справа. Прийшов, мені сказали зайти в офіс до президента клубу та озвучили, що так і так, є така ситуація, бажання Мирона Богдановича піти, можливо так станеться, запитали моє бачення. Я відповів, сказав що був занурений більше в юнацьку команду і мені потрібен час для аналізу, але якщо це потрібно клубу, то я з радістю. Часу мало, але від таких пропозицій не відмовляються", — сказав фахівець.

Напередодні Карпати розірвали контракт із тренером Мироном Маркевичем.

Нагадаємо, що у червні Владислав очолив юнацьку команду Карпат після того, як покинув Інгулець, з яким він став чемпіоном Першої ліги. За інформацією KDK, президент Інгульця Олександр Поворознюк образився на наставника через те, що той хотів перейти у львівські Карпати.