Ми не реалізували свої моменти, – Лупашко пояснив поразку Карпат від Епіцентра

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко оцінив дії футболістів у програному матчі проти Епіцентра в 9-му турі УПЛ.

Слова фахівця передає пресслужба львів'ян.

"Ми не реалізували свої моменти. Натомість суперник забив… Особливо перших два голи. Третій гол був шаленим, а другий гол – ми підібрали м’яч, почалась метушня… У першому епізоді мали закривати суперника на фланзі, не допресингували. З цих моментів складається гра. Ми забили, арбітр скасував гол, нам одразу забили у відповідь. Розумію, що це футбол, але це важко приймати.

Я б не сказав, що ми виглядали блідо. Проти Кудрівки ми грали у меншості фактично увесь матч і змогли вирвати результат. Проти Полтави ми зробили близько 25-ти ударів по воротах. Це не блідо. Десь погана реалізація, десь індивідуальна помилка, яка змінює гру. Але я погоджуюсь, що забиті голи суперника не повинні впливати на нашу гру. Потрібно спокійніше грати. Перший ліпший створений момент від суперника перетворюється у гол", – розповів Лупашко.

Завдяки цій перемозі Епіцентр піднявся з останнього місця та зрівнявся за очками з Рухом (по 6 очок), скинувши на дно таблиці СК Полтава. Карпати посідають 10-те місце – 11 залікових балів.

