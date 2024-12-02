Ми домінували з м'ячем та без нього, створювали моменти: Лупашко – про поразку Карпат від Зорі

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко вважає, що його клуб заслуговував на більше у матчі із Зорею (1:2).

Його слова цитує клубна пресслужба.

"Рахунок дійсно не відповідає грі. Я вважаю, що ми в цьому матчі домінували у багатьох фазах на грі з м’ячем і без нього. За кількістю дотиків у штрафному майданчику, ударів, створенні гольових моментів…

Це дуже добре, що ми можемо проти такої команди як Зоря, грати з позиції сили. Але ми маємо закривати такі матчі. З більшим рахунком, ніж 1:0 та 2:0. Ми маємо можливості та дуже якісні моменти з позиційних атак. Це говорить про те, що є розуміння між футболістами, є якість, але у нас існують проблеми з якістю завершальної фази атаки.



Кількість моментів, яку ми маємо, треба перетворювати в якість. Тоді все буде набагато краще з нашого боку", – сказав фахівець.