Ми домінували з м'ячем та без нього, створювали моменти: Лупашко – про поразку Карпат від Зорі
Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко вважає, що його клуб заслуговував на більше у матчі із Зорею (1:2).
Його слова цитує клубна пресслужба.
"Рахунок дійсно не відповідає грі. Я вважаю, що ми в цьому матчі домінували у багатьох фазах на грі з м’ячем і без нього. За кількістю дотиків у штрафному майданчику, ударів, створенні гольових моментів…
Це дуже добре, що ми можемо проти такої команди як Зоря, грати з позиції сили. Але ми маємо закривати такі матчі. З більшим рахунком, ніж 1:0 та 2:0. Ми маємо можливості та дуже якісні моменти з позиційних атак. Це говорить про те, що є розуміння між футболістами, є якість, але у нас існують проблеми з якістю завершальної фази атаки.
Кількість моментів, яку ми маємо, треба перетворювати в якість. Тоді все буде набагато краще з нашого боку", – сказав фахівець.
Також він дав оцінку першій частині сезону від Карпат.
"Команда намагається грати першим номером і вдома, і на виїзді. Також не слід забувати про те, що Карпати – це команда, яка недавно грала у Першій лізі.
Ми хочемо, щоб більшість людей дивилася нашу гру та насолоджувалась нею. Це одна з наших глобальних ідей. Ми хочемо через такий напрямок перейти до якості та зробити наступний крок. Наразі наше завдання робити так, щоб наш та нейтральний вболівальник отримував задоволення.
Ми хочемо, щоб люди залишали дитину, телефон, жінку, коли грають Карпати та дивилися футбол. Хочу, щоб наш вболівальник змінювався у розумінні того, що все вимірюється лише результатом. Іноді він буде такий, як сьогодні, а він дуже прикрий. Тому що ми зробили сьогодні для перемоги дуже багато, але ми маємо його прийняти", – додав він.
Карпати за 14 матчів набрали 21 бал та залишилися на 6-й сходинці.