Нові фіаско Динамо й Шахтаря, ідеальні вихідні Олександрії. Підсумки 15 туру УПЛ

Клуби Української Прем'єр-ліги провели чергове насичене ігрове коло. 16 команд зіграли 8 матчів, у яких подарували вболівальникам емоції різного забарвлення.

У 15-му за ліком ігровому колі вищої ліги чемпіонату Україну команди зіграли внічию у 3 іграх. Варто відзначити, що тур вийшов привабливим з точки зору кількості забитих м'ячів. Загалом футболісти провели 22 голи, 4 із яких глядачі побачили в одному матчі. Чемпіон традиційно підбиває підсумки найпривабливішої ліги світу. І пропонує свіжі роздуми до вашої уваги.

Подія туру

Олександрія скористалася невдачею київського Динамо, й повернула позиції лідера таблиці – нагорі тепер двовладдя. Команда Руслана Ротаня не залишила шансів одеському Чорноморцю, забивши у ворота суперника 3 м'ячі, які залишилися без відповіді.

ФК Олександрія

Таким чином, у Олександрії та Динамо по 36 балів. Вже найближчої середи команди проведуть очну зустріч, яка може відповісти на питання, хто виграє першу частину сезону-2024/25.

Матч туру

Дуель криворізького Кривбаса та житомирського Полісся не розчарувала. Але виявилася несподівано очевидно невдалою для "вовків". Команда Імада Ашура була неготовою до ефективних дій суперника в завершальній стадії. А також регулярно демонструвала невміння переходити з оборони в атаку.

Здебільшого через це колектив Юрія Вернидуба забив тричі, а суперник відповів лише 1 результативним ударом. Завдяки цій перемозі Кривбас вже обійшов Полісся у таблиці, й наразі посідає 4 сходинку, випереджаючи суперника на 2 бали.

Гравець туру

Єгор Твердохліб записав у свій актив 3 голи в матчі свого Кривбасу з Поліссям. Саме 23-річний півзахисник криворізького клубу забив усі м'ячі своєї команди й був найактивнішим футболістом у складі обох колективів.

З початку сезону це не перші результативні дії Твердохліба. Загалом на його рахунку тепер 6 голів та 2 асисти. Такий доробок Твердохлібу підкорився за 15 матчів у всіх турнірах.

Розчарування туру

Київське Динамо та донецький Шахтар втратили очки, завершивши свої матчі з однаковим рахунком 1:1. Якщо столичний клуб не зміг переграти Колос у Ковалівці, то "помаранчево-чорні" підписали мирову з Рухом у номінально домашньому матчі.

ФК Динамо

Варто зазначити, що обидва гранди відкривали рахунок, але зрештою мусили вдовольнитися не тим результатом, який їм був потрібен. Крім того, і команда Олександра Шовковського, й колектив Маріно Пушича проводили свої матчі після невдалих єврокубкових поєдинків.

Серія туру

Рівненський Верес здобув вольову перемогу над черкаським ЛНЗ. Завдяки цій звитязі колектив із західної частини України продовжив період без поразок уже до 10(!) матчів у всіх турнірах.

Таким чином, "народний клуб" піднявся уже на 7 позицію, яку ділить із львівським Рухом. У наступному турі Верес зіграє з Карпатами на полі суперника.

Скандал туру

У матчі Олександрії та одеського Чорноморця команда Руслана Ротаня очікувано переграла колектив Олександра Бабича, та ще й суперника розгромила. Однак у цій грі сталося кілька неприємних епізодів, які відсунули футбольну складову на другий план.

ФК Олександрія

Червоні картки ще у перші 45 хвилин отримали Іван Петряк і Богдан Бутко. Крім того, наставник "моряків" хотів забрати свій колектив з поля – одесити явно були незадоволені суддівством. Матч таки дограли, але осад від таких подій на полі лишиться в пам'яті надовго.

Команда туру

Петрівський Інгулець здобув першу перемогу в сезоні-2024/25. Жертвою команди Василя Кобіна несподівано стала Ворскла. Причому Інгулець не тільки здобув перемогу на полі суперника, а й опонента розгромив.

Такий результат цілком можна називати сенсаційним. Інгулець не має ані такого підбору виконавців, як у Ворскли, ані ресурсу, співставного з фінансовими та ігровими можливостями суперника. Втім, наразі петрівці все ще перебувають на останній сходинці в таблиці.

Тренер туру

Олег Шандрук продовжує приємно дивувати футбольну громадськість. 41-річний наставник Вереса не втомлюється доводити, що всі зауваження скептиків щодо його перспектив на чолі рівненської команди є безпідставними.

У грі з ЛНЗ "чорно-червоні" вкотре досягли свого за рахунок потужної командної гри. Сказати, що рівняни був більш майстерним, чи виділявся іншими чеснотами – не можна. Однак у бажанні та відношенні до справи за опонента точно були кращими.

Гол туру

Данііл Ващенко відзначився результативним ударом, повз який не варто проходити усім поціновувачам футбольної естетики. 19-річному хавбеку Олександрії вдався сильний та точний удар з-за меж штрафного майданчика.

Гол був першим у матчі з Чорноморцем. А також першим на рівні змагання найкращих клубів УПЛ для самого Ващенка. З початку сезону півзахисник провів 9 матчів у всіх турнірах.

Цитата туру

Голова пресслужби одеського Чорноморця Віталій Хемій звернувся до коментатора УПЛ ТБ Віталія Волочая.