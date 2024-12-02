Зоря здобула вольову перемогу над Карпатами в 15 турі УПЛ

У понеділок, 2 грудня, матчем Зоря – Карпати завершився 15 тур Української Прем'єр-ліги.

Перемогу з рахунком 2:1 святкував луганський клуб. "Леви" відкрили рахунок з пенальті, який реалізував у першому таймі Полегенько.

Однак втримати перемогу підопічним Лупашка не вдалося. У другій половині зустрічі луганський клуб за 10 хвилин зумів зрівняти рахунок, а потім взагалі вийти вперед – дубль оформив Мічин. Обидві команди мали моменти й надалі, проте рахунок на табло більше не змінювався.

Таким чином, Зоря вперше перемагає з кінця жовтня, наразі команда Младена Бартуловича має в активі 19 очок та 9 місце в турнірній таблиці. Карпати з 21 заліковим балом залишилися на 6-й сходинці.

Чемпіонат України – УПЛ

15 тур, 2 грудня

Зоря – Карпати 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Полегенько (пен), 1:1 – 69 Мічин, 2:1 – 80 Мічин

Зоря: Сапутін, Жуніньо, Джордан, Башич, Слесар (Кирюханцев, 46), Яцик, Мічин (Кораблін, 90), Дришлюк (Ескінья, 82), Горбач (Задорожний, 82), Будківський (Гусєв, 90+2), Вакула

Карпати: Кемкін, Мірошніченко, Педрозо, Бабогло, Полегенько, Альварес, Костенко (Підлепенець, 75), Бруніньйо, Чачуа, Очеретько (Стеніо, 83), Невес (Устименко, 75)

Попередження: 40 – Слесар, 42 – Будківський, 46 – Костенко, 65 – Дришлюк, 74 – Педрозу, 77 – Альварес, 84 – Бабогло, 84 – Мірошніченко, 84 – Башич, 84 – Мічин

Нагадаємо, напередодні обидва гранди українського футболу втратили очки. Динамо на виїзді не змогло дотиснути Колос, а Шахтар у компенсований час втратив перемогу над Рухом.