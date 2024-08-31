Лупашко: Після Маркевича фізичний стан гравців був непоганий, але в нас інша специфіка гри

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко прокоментував нічию з полтавською Ворсклою (1:1) у 5-му турі Української Прем'єр-ліги.

Слова 37-річного фахівця з післяматчевої пресконференції передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

"Якщо брати перший тайм, то враження не дуже позитивні. Команда, яка має настільки високу комбінацію в першому таймі, не повинна втрачати таку гру. Я вважаю, це стосується нашої фізичної підготовки, психології, ми робимо кроки вперед. Але, якщо ми виходимо на гру та маємо перевагу, це про щось каже, що ми можемо, хлопці вміють, розуміють, що потрібно робити на футбольному полі. Але такі матчі ми не повинні втрачати, ми повинні дотискати, створювати моменти, але, відбулося, як відбулося", — зазначив тренер.

Наставник "зелено-білих" відповів у тому числі й на запитання про те, чому його команда грала гірше в другому таймі, аніж у першому.

"Не потрібно забувати, що ми — команда-дебютант. Зараз приїжджає до нас Ворскла, яка зіграла 20 сезонів в УПЛ. Вона закривається позаду та не вважає за потрібне пресингувати, бо вона не зможе цього зробити. Ще вчора ми грали в Першій лізі, тому психологічно нам також потрібно працювати, щоб ми не боялися зберігати свою перевагу", — сказав наставник "зелено-білих".

Також Владислав Лупашко поділився думками про те, чому команда виявилася неготовою фізично до сезону.

"Попередній тренерський штаб готував команду під своє бачення сезону і те, що вони хотіли, я вважаю, фізичний стан був непоганий. Але у нас специфіка гри інша, тому нам потрібно працювати над фізичною складовою зовсім іншого характеру", — розповів Лупашко.

Зазначимо, що після п'яти турів Карпати мають в активі 5 очок і посідають 10-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі львів'яни зіграють 14 вересня проти чемпіона України — донецького Шахтаря.