Долганський: Завдання Ворскли на сезон — вийти в єврокубки

Головний тренер полтавської Ворскли Сергій Долганський прокоментував нічию з львівськими Карпатами (1:1) у 5-му турі Української Прем'єр-ліги.

Слова 49-річного фахівця з післяматчевої пресконференції передає кореспондентка Чемпіона Соломія Романчук.

"У роздягальні у нас була тиша. Я розумію, що мої гравці незадоволені. Від нас пішло 9 футболістів, прийшли нові, тому атмосфера впевненості колективу лише формується. Мої гравці роблять декілька таких помилок, які створюють небезпеку біля наших воріт. Після цього їм потрібен час, аби відпустити таку ситуацію. Це не перша така гра, маємо те, що маємо, ми працюємо над ментальністю, впевненістю".

Також наставник полтавців назвав завдання, яке стоїть перед командою на поточний сезон УПЛ.

"Керівництво озвучило, це єврокубки. Чи вірю, що ми зможемо виконати це завдання? Я кажу всім гравцям, що ціль потрібно ставити, бо без неї немає сенсу грати. Коли в тебе є мета, то ти чогось прагнеш. Тому треба ставити максимальну мету. Досягнемо чи ні — буде видно в кінці нашого шляху, але його ще потрібно пройти й зробити максимум", — сказав Долганський.

Зазначимо, що після чотирьох зіграних матчів Ворскла має в активі 7 очок і посідає 6-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі підопічні Долганського зіграють 14 вересня у Полтаві проти львівського Руха.